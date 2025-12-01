Maioria dos porto-alegrenses prefere comprar "presentes verdes" no Natal e se dispõe a pagar mais

55,5% dos entrevistados na pesquisa do Sindilojas disseram que darão preferência a lojas e marcas sustentáveis para as compras de Natal. tgordievskaya / stock.adobe.com

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Vejam só como há esperança na mudança puxada pelo consumidor: aumentaram bem as "pretensões verdes" dos consumidores para as compras de Natal. Na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), 55,5% dos entrevistados disseram que darão preferência a lojas e marcas sustentáveis nas compras de presentes de Natal. Fica bem acima dos 13,8% de 2024, índice que, aliás, foi uma decepção.

A outra pergunta da pesquisa que trata do assunto também é interessante, já que o preço costuma ser o maior entrave para um consumo mais verde. Dos entrevistados de 2025, 83,8% responderam que até pagariam mais por um produto sustentável ou para comprar em uma loja que use embalagens ecológicas. Também supera de longe o patamar de 2024, que foi de 54,5%.

Alô, lojistas! O cliente quer a atenção de vocês.

— Estamos estudando como pautar mais isso com os lojistas — conta Victor Pires, assessor de Relações Governamentais, Pesquisa e Desenvolvimento e Responsável Socioambiental do Sindilojas POA.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que a conta de luz está disparando para o consumidor

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.