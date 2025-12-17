Giane Guerra

24 mil funcionários
Maior rede do RS fecha ano com 1.250 farmácias e R$ 9,3 bi em vendas: "Temos 30 obras"

O empresário Pedro Brair também está com a ambição de construir o prédio mais alto do Estado

