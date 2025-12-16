Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em área urbana 
Notícia

Maior cervejaria da Europa planta microfloresta em Porto Alegre

O projeto segue o formato do programa Floresta de Bolso para locais de difícil arborização

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS