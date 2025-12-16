Maior cervejaria da Europa planta microfloresta em Porto Alegre

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

A cervejaria Heineken começou a plantar uma microfloresta em Porto Alegre. Primeira da empresa na região sul do país, ela fica entre a Avenida Padre Cacique e o Viaduto Abdias do Nascimento (Avenida Pinheiro Borda).

As plantas são colocadas em espaços urbanos onde não há como fazer arborização tradicional. A ideia é, com custo baixo, reduzir as chamadas ilhas de calor e ampliar a absorção de água pelo solo.

O projeto tem parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre e do paisagista Ricardo Cardim, idealizador do Floresta de Bolso.

É a sexta microfloresta da Heineken no país. A ideia é chegar a 19 capitais até 2030. A marca tem diversas ações no programa Green Your City.

O Grupo Heineken chegou ao Brasil em maio de 2010, após comprar a divisão de cerveja do Grupo Femsa. Em 2017, adquiriu a Brasil Kirin, passando a ter fábrica no Rio Grande do Sul.

Portfólio: Amstel, Amstel Ultra, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Devassa, Tiger, Bavaria, Glacial, Kaiser, No Grau, Schin e Amstel Vibes. No segmento de não alcoólicos, tem Heineken 0.0, Sol Zero, CLASH’D, FYS, Itubaína, Viva Schin, Skinka e Água Schin. A operação brasileira é subsidiária da maior cervejaria da Europa.

