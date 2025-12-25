Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crise
Justiça antecipa falência de subsidiária da Oi e ameaça salários de 700 funcionários no RS

Atividades foram encerradas após decisão do Rio de Janeiro

Giane Guerra

