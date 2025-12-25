Justiça antecipa falência de subsidiária da Oi e ameaça salários de 700 funcionários no RS

Segundo o Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul (Sinttel-RS), não houve garantia de pagamento das verbas rescisórias aos trabalhadores. Antonio Valiente / Agencia RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A Justiça do Rio de Janeiro antecipou os efeitos da falência da Serede, subsidiária da Oi responsável por serviços de rede e infraestrutura, com impacto direto sobre cerca de 700 trabalhadores no Rio Grande do Sul e aproximadamente 4,8 mil em todo o país.

Com a medida, foram determinados a suspensão, por 60 dias, das obrigações extraconcursais vencidas e vincendas, a rescisão dos contratos em vigor, o início imediato do procedimento de arrecadação dos bens e a autorização para que a administradora judicial conduza as demissões.

Segundo o Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul (Sinttel-RS), não houve garantia de pagamento das verbas rescisórias aos trabalhadores. Diante disso, a entidade promoveu protestos em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) e à sede da Oi, em Porto Alegre. Manifestações semelhantes ocorrem em outros Estados.

Em comunicado, a Serede solicitou que os ex-funcionários devolvam ferramentas de trabalho, equipamentos, notebooks, celulares, veículos, equipamentos de proteção individual e demais materiais de propriedade da empresa.

