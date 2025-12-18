Irrigação será mote para Leite pedir suspensão maior da dívida com União: "Estamos preparando o ambiente"

Governador Eduardo Leite em entrevista a "Gaúcha Atualidade", da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (18). Maurício Tonetto / Palácio Piratini / Divulgação

O governador Eduardo Leite prepara o pedido à União para ampliar a suspensão da dívida, cujo pagamento não está sendo feito desde a enchente. Como a coluna já tinha noticiado, o pedido terá o agronegócio como base, com o argumento de impulso à irrigação. Confira trechos da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra no final da coluna.

Como está o pedido?

O governo do Estado começou a trabalhar nesta perspectiva. Chamei Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) e comecei a conversar com lideranças políticas para preparar o ambiente para fazer esse pedido. Estou absolutamente convencido de que o tratamento que a União dá ao Rio Grande do Sul não é leal quando se compara a outras unidades da federação. Não estou falando deste governo federal, do presidente Lula. Falo historicamente. Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm fundo constitucional, que turbina a arrecadação para financiamentos subsidiados a setores econômicos, têm isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para fabricação de veículos, zona franca, uma série de incentivos. O Sudeste tem royalties de petróleo, que impulsionam arrecadação. O Sul não tem nada disso. O Rio Grande do Sul, neste momento, não está pagando a dívida para a União, mas para nós mesmos. Quando paga, é 12% da receita corrente por ano. Muito pesado.

Este é o argumento?

Está errado e precisa ser revisto. É a perspectiva que estamos colocando, uma vez que a União, após a enchente, finalmente olhou para o Rio Grande do Sul. A negociação dura que fizemos permitiu investir na reconstrução R$ 14 bilhões que nós arrecadamos aqui e iria para a União no pagamento da dívida nos três anos.

Mas é uma negociação difícil.

Estamos destacando que o Sul tem sofrido muitas dores econômicas e, consequentemente, sociais, com as estiagens. Foram quatro severas em seis anos. É justo a União permitir que o Estado viabilize financiamento robusto de prevenção, com irrigação, reservação de água e correção do solo. Estamos preparando um grande material para sustentar isso diante da União.

Já estão conversando?

Conversas incipientes ainda. Tenho destacado à equipe que precisamos ter isso muito bem organizado para apresentar de que forma enxergamos o uso do recurso. Se o Estado puder suspender por outros três anos o pagamento, são R$ 15 bilhões para sustentar um robusto programa para a nossa produção primária. Proteger o agro é estratégico para o Estado ter, inclusive, capacidade de pagar a dívida no futuro sem precisar pedir novas prorrogações.

Não é um erro estratégico pedir fundo constitucional para o Sul junto com o Sudeste, onde Rio de Janeiro tem royalties do petróleo e São Paulo é o Estado mais rico do Brasil?

No final das contas, é sobre buscar aliados nesse processo.

Ainda há anúncios feitos na Expodireto para irrigação que precisam ser destravados. Quando serão?

Já revisamos processos, dispensando licença ambiental para pivôs e concentrando a licença ambiental sobre a reservação de água. Permitimos que municípios pudessem licenciar açudes e barramentos até 25 hectares. Avançamos, mas infelizmente encontramos o produtor com dificuldade de se financiar. Estamos demandando ajustes na medida provisória do governo federal dos R$ 12 bilhões para renegociação, mas que os produtores têm dificuldade de acessar.

E tem previsão para ampliar o prazo para outorga do uso da água?

É algo sobre o que a Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando junto com a Secretaria da Agricultura. Tem expectativa de avançar, sim.

