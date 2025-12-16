IPVA, usina bilionária, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 16.12

Agenda

Começa o pagamento antecipado do IPVA do Rio Grande do Sul. Saiba mais: Os 20 carros com IPVA mais alto no RS; partem de R$ 239 mil

Não tem cobrança do DPVAT, antigo seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. O presidente Lula sancionou lei que impede a retomada do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), que substituiria o extinto DPVAT.

Está marcado para hoje o julgamento em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), do pedido para retomada da outorga do projeto de R$ 6 bilhões para construir uma usina térmica a gás natural, um terminal de regaseificação e um píer para navios em Rio Grande, no sul do Estado. Já há uma decisão favorável em primeira instância, mas houve recurso e existe um parecer contrário do Ministério Público Federal (MPF). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retirou a outorga e, por isso, nem analisou a transferência do projeto da Bolognesi para o grupo espanhol Cobra, que quer assumi-lo. Saiba mais: Marcado julgamento crucial para sair do papel usina de R$ 6 bilhões no RS

Como sinalizou ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, o prefeito Nestor Tissot tende a prorrogar nesta terça-feira (16), por mais 180 dias, a suspensão de protocolo de novos projetos para construção de restaurantes e hotéis em Gramado. A "moratória" iniciada em julho terminaria agora em dezembro. Saiba mais: Gramado tende a prorrogar suspensão de novos projetos de hotéis e restaurantes

Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) faz o balanço de 2025 e projeta 2026.

Divulgação da ata do Copom, com detalhes sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa de juro Selic em 15% ao ano.

Nos Estados Unidos, atenção aos dados de emprego e de varejo.

Prévia do PIB: O Banco Central informou que seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) cedeu 0,2% em outubro ante setembro, na série com ajustes sazonais. Veio pior do que o esperado.

O South Summit Brazil recebeu, no FIP Festival (Festival Internacional de Publicidad, Marketing y Innovación), em Buenos Aires, Ouro na categoria Melhor Evento Open Air e Prata em Melhor Evento Sustentável. Já no Prêmio Caio (São Paulo), ganhou Ouro na categoria Melhor Evento de Responsabilidade Social e Ambiental e a Prata na categoria Melhor Evento Vuca (Volátil, Incerto, Complexo, Ambíguo). A coluna acompanha o South Summit Brazil desde que teve sua realização anunciada, em 2021, em Madri, sede mundial do evento. Desde então, vai à Espanha fazer a cobertura: A enérgica criadora do South Summit quer ampliar lei de startups: "Precisam de crescimento rápido e mundial"

Pílulas

Dólar subiu 0,32%, para R$ 5,42. Ibovespa subiu 1,07%, aos 162.482 pontos.

