IPVA cairá em 2026 pelo 3º ano consecutivo no RS; veja a redução por veículo

Imposto cobrado de donos de veículos todos os anos, o valor a ser pago de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Rio Grande do Sul terá uma redução média de 0,36% para 2026. O percentual, antecipado aqui pela coluna, é definido pela tabela Fipe, que traz as médias a partir dos preços registrados no mercado de compra e venda. A frota atual é de 4,44 milhões de veículos.

É uma redução pequena, mas é uma queda em um período com inflação de 4,63% até agora na região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, é o terceiro ano de recuo, após duas elevações fortes em 2022 e em 2023.

Automóveis: -0,62%

Caminhonetes e utilitários: -1,83%

Caminhões: -1,39%

Ônibus/microônibus: -1,56%

Motor / Casa (motorhome): -2,91%

Motos e similares: +2,52%

Os percentuais da tabela Fipe são médias. A alíquota do IPVA será aplicada em cima do preço médio do modelo do veículo. A Fipe é usada como referência para vários negócios além do cálculo do imposto.

Lembre-se de que os preços dispararam após o auge da pandemia, como consequência da escassez mundial de insumos para fabricar veículos, como aço, vidro e plástico. O custo do carro novo subiu, puxando o do usado, o que se refletiu na Fipe e, portanto, no IPVA. De 2023 para cá, houve ajuste nas matérias-primas, com queda de preços, puxada também pela concorrência provocada com a entrada maior dos carros chineses no mercado brasileiro. Em 2025, especialmente, há uma queda de consumo, puxada pelo juro alto e endividamento das famílias.

Em tempo, não há alteração nas alíquotas de IPVA. Elas seguem as mesmas, mas serão aplicadas em cima de valores menores. Na prática, cai o valor final a ser pago. Para carros, no Rio Grande do Sul, aplica-se uma alíquota de 3%; para motocicletas, 2%; e para caminhões e ônibus, 1%.

Os detalhes e o calendário de pagamento serão divulgados nos próximos dias pela Receita Estadual e pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS), assim como as informações sobre os descontos. Não há cronograma ainda.

Desconto da nota fiscal

Terminou ainda em outubro o prazo para proprietários de veículos emplacados no Rio Grande do Sul que estejam inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) obterem desconto no IPVA de 2026. Foi a data limite para reunir o número mínimo de notas fiscais com CPF e garantir o benefício de Bom Cidadão. O máximo de desconto, de 5%, é atingido com, pelo menos, 150 notas fiscais com CPF. Mas o cidadão deve continuar pedindo nota, garantindo desconto para 2027 e ajudando a combater a sonegação.

