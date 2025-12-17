Inspirado em ilha da Grécia, condomínio em Atlântida Sul terá clube à beira-mar e pista de skate

Novo condomínio será construído em um terreno de 14 hectares na beira da praia de Atlântida Sul pela Andora Construções e Incorporações. Um dos atrativos do CYANO é um beach club (clube de praia) com cinco piscinas, cuja inspiração vem de empreendimentos da ilha de Mykonos, na Grécia, e Saint-Tropez, no sul da França.

— É raro encontrar condomínios à beira-mar com clube próximo à praia, porque é onde ficam os terrenos mais nobres. Até perdemos valor de venda, mas entregamos algo diferenciado — diz o sócio-diretor Adriano Rihan.

O terreno custou R$ 47 milhões, mas o executivo não informa o investimento que fará para construir o condomínio. Serão 173 lotes, com preços a partir de R$ 650 mil.

A obra deve começar na metade de 2026 e a previsão de entrega é dezembro de 2028. A expectativa é atingir R$ 190 milhões em vendas.

A área comum terá ainda quadras de esporte (futebol, tênis e padel); salões de festas; áreas para churrasco, piquenique e fogo de chão; cancha de bocha; pistas de skate e minigolfe; xadrez "gigante" para crianças; aquaplay (esguichos de água que saem do chão); sala de video-games com karaokê; gazebos e espaço para animais de estimação (pets).

Esposa de Rihan, Tatiana Jerabek desenvolveu com o estúdio Tânia Souza Decor uma estampa para usar nas peças do empreendimento, de almofadas a uniforme dos funcionários.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)