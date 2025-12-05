Inflação, juro, dólar, Ibovespa, estádio à venda e mais pílulas da economia 05.12

Agenda

Dados de inflação nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Semana que vem tem reunião dos bancos centrais para decidirem sobre a taxa juro. Bolsas globais operam com recordes na expectativa de cortes, enquanto o dólar cai.

Prefeitura de Gravataí lança plataforma para venda de imóveis públicos: Estádio de futebol e antigo prédio da RGE estão à venda em site de município gaúcho

Apesar do consignado CLT e de bets, o comprometimento da renda será compensado pela isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil e redução até R$ 7,35 mil, avaliou o economista Marcelo Portugal na projeção da Fecomércio-RS para 2026.

Pílulas

Dólar caiu 0,04%, para R$ 5,31. Ibovespa subiu 1,67%, aos 164.456 pontos.

