Hospital da Serra cortou custos em 40% com novo software

De Bento Gonçalves, o centenário Hospital Tacchini cortou 40% do custo de operação após contratar a plataforma de gestão da empresa Bionexo, de São Paulo, em 2021. O valor, porém, não é informado.

A gerente de Negócios e Operações, Suhélen Caon, dá como exemplo menos impressão de papel, de compra de insumos com urgência ou desperdício por validade vencida e, inclusive, redução no número de funcionários para compras. O sistema também ajuda na reposição do estoque de 5 mil produtos, comparando preços de fornecedores.

— Em alguns casos, quem vê o meu estoque é o próprio fornecedor que sugere que precisa me mandar mais ou menos produtos, parecido com os supermercados — diz ela, lembrando que o processo antes era manual e baseado na percepção pessoal, com trocas de e-mails e até videochamadas.

A plataforma de gestão cobra uma mensalidade, que também não é informada.

O Tacchini tem mais de 2 mil funcionários no hospital e em outras unidades de saúde. Já a Bionexo tem 9 mil clientes e 30 mil fornecedores cadastrados.

