Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Polêmica nas Hortênsias
Notícia

Gramado tende a prorrogar suspensão de novos projetos de hotéis e restaurantes

O prefeito Nestor Tissot diz que há áreas do centro da cidade onde é "impossível" fazer novos empreendimentos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS