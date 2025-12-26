Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Energia no campo
Notícia

Governo abre consulta pública sobre regras para descontos na tarifa de produtores rurais

Prazo para envio de sugestões é de 30 dias

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS