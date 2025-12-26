Governo abre consulta pública sobre regras para descontos na tarifa de produtores rurais

Consulta pública também abre espaço para contribuições de produtores, cooperativas e agentes do setor. Mateus Bruxel / Agência RBS

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Foi aberta, nesta sexta-feira (26), pelo Ministério de Minas e Energia, consulta pública para contribuições sobre proposta de portaria que moderniza as regras de concessão de descontos nas tarifas de energia elétrica para produtores rurais que atuam com irrigação e aquicultura. O prazo para envio de sugestões é de 30 dias.

A proposta regulamenta mudanças trazidas pela Lei nº 15.235/2025, que ampliou a flexibilidade dos horários de aplicação do benefício tarifário. Na prática, o desconto diário de oito horas e 30 minutos poderá ser utilizado de forma contínua ou fracionada ao longo do dia, conforme a necessidade de cada atividade produtiva.

O texto também dá prioridade ao consumidor na definição dos horários de uso do desconto. Irrigantes e aquicultores poderão indicar às distribuidoras os períodos mais adequados para a operação, com exceção do horário de pico do sistema elétrico, entre 18h e 22h59min. Outro ponto previsto é o estímulo ao consumo de energia nos horários de maior geração solar, especialmente entre 9h e 16h.

A consulta pública também abre espaço para contribuições de produtores, cooperativas e agentes do setor, com o objetivo de adaptar a norma às diferentes realidades regionais.

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)