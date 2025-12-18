Gigante asiática Shopee instala centro logístico na Região Metropolitana

Estimativa é de que operação logística da Shopee gere 150 empregos diretos e indiretos. Kelvin Oliveira / Prefeitura de Canoas / Divulgação

Gigante asiática do e-commerce, a Shopee instalou um centro logístico em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A estrutura fica na Avenida Guilherme Schell, em uma área industrial do bairro Rio Branco. O investimento não foi informado.

No terreno de 107 mil metros quadrados, ficam 38,4 mil metros quadrados de área construída. São sete pavilhões industriais, além de alguns outros espaços. São estimados 150 empregos diretos e indiretos, segundo o prefeito Airton Souza. A operação atenderá, principalmente, entregas a consumidores da zona norte da Capital.

A Shopee já tem mais de 10 imóveis logísticos na região sul do país. Segundo a Buildings, especializada em pesquisa imobiliária corporativa, as outras operações gaúchas ficam em Porto Alegre, Gravataí e Caxias do Sul.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: futuro da Tumelero com novo dono, falências sobem e leilão de estádio de futebol

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)