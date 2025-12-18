Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Comércio online
Notícia

Gigante asiática Shopee instala centro logístico na Região Metropolitana

Estrutura conta com sete pavilhões em área com mais de 100 mil metros quadrados

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS