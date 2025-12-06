Forte alta no bairro Praia de Belas e queda no Menino Deus, mostra pesquisa de preços de imóveis

Depois de uma desaceleração e até queda, os preços dos imóveis residenciais à venda em Porto Alegre vêm subindo. O Índice FipeZap acumulou alta de 6,12% em 12 meses até novembro, chegando a ficar, portanto, acima da inflação. A média do metro quadrado está em R$ 7.520.

Entre os bairros que mais pesam no cálculo do indicador (veja lista abaixo), chama a atenção a alta de 25,1% no preço no Praia de Belas (R$ 10.726 pelo metro quadrado).

— O Praia de Belas teve ruas alagadas, mas teve rápida recuperação. É um bairro mais procurado pela localização, está próximo do Centro e da orla do Guaíba. Vem valorizando desde 2003. É um dos mais buscados por famílias e estudantes que querem qualidade de vida - diz a diretora do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis/RS), Simone Carvalho.

Podcast Nossa Economia, de GZH, projeta os preços para 2026:

Já o Menino Deus foi o único da lista com desvalorização, com uma queda média de 1,1% no preço (R$ 7.054/m²).

— Nos primeiros meses após a enchente, os bancos nem aceitavam imóveis na região do bairro Menino Deus por não passarem na engenharia e na garantia, sendo considerada área de risco. Tivemos clientes que foram obrigados a cancelar o negócio e os preços foram caindo.

Mont'Serrat — R$ 11.252 /m²: +9,9%

Rio Branco — R$ 10.856 /m²: +2,9%

Bela Vista — R$ 10.826 /m²: +9,7%

Moinhos De Vento — R$ 10.745 /m²: +9,8%

Praia De Belas — R$ 10.726 /m²: +25,1%

Petrópolis — R$ 9.938 /m²: +4,4%

Menino Deus — R$ 7.054 /m²: -1,1%

Santa Tereza — R$ 5.318 /m²: +4,6%

Centro Histórico — R$ 5.310 /m²: +2,7%

Nonoai — R$ 4.455 /m²: +2,7%

