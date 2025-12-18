Fecha em definitivo padaria do Moinhos de Vento que foi interditada pela Vigilância Sanitária 

Leitores já haviam avisado a coluna de que o local, na Rua Dinarte Ribeiro, estava de portas fechadas. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Padaria do bairro Moinhos de Vento, a Barbarella Bakery, encerrou as atividades. Leitores já haviam avisado a coluna de que o local, na Rua Dinarte Ribeiro, estava de portas fechadas, mas a proprietária Ana Zita Klein confirmou que a decisão é definitiva para Porto Alegre, mantendo apenas a loja de Curitiba (PR). Em agosto, a padaria foi interditada pela Vigilância Sanitária. Ana diz que o movimento nunca mais se recuperou, mesmo com a adequação ao que foi exigido. Clientes — como o Grupo Press, de 20 anos — cancelaram contrato. O prejuízo se acumulou. Os 12 funcionários estão cumprindo aviso prévio.

— A situação conduzida como foi não pode ser algo positivo. Em 23 anos, não acumulamos prêmios por ser um lugar que não tem qualidade. Foram encontradas algumas infrações que podem sempre ser encontradas e sempre serem corrigidas — disse a empreendedora, que estava fazendo panetones quando atendeu a coluna.

Após denúncia anônima, fiscais encontraram fezes de ratos, baratas mortas e acúmulo de sujeira em equipamentos da padaria. Na ocasião, 600 quilos de alimentos foram inutilizados. A reabertura foi autorizada quase um mês depois, após limpeza, controle químico contra vetores de doenças e proteção da fiação elétrica. Ainda em setembro, o estabelecimento passou por pintura e pequenos reparos.

Mobilização

Os empreendedores da Barbarella rebateram fortemente os apontamentos da Vigilância Sanitária, criticaram os fiscais e buscaram gerar uma mobilização favorável nas redes sociais. Entre apoios e críticas, provocaram debates sobre atuação de estabelecimentos de alimentação e de órgãos públicos. Recentemente, a prefeitura de Porto Alegre restringiu a divulgação das operações, o que também foi criticado por consumidores.

