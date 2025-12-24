“Fazer o dever de casa”: os planos para o shopping do Interior comprado por investidores mineiros

Shopping Praça Nova Santa Maria foi inaugurado em 2017. Patria Investimentos / Divulgação

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Após a compra, em outubro, pelos grupos SFA e Belmont, investidores mineiros, o shopping Praça Nova Santa Maria entrou em uma fase de transição. A coluna conversou com o superintendente do espaço, Mustafa Al Kathib, que prevê realizar mais de 120 ações ao longo de 2026 no local, em parceria com universidades, clubes e iniciativas culturais.

— A ideia é que o Praça Nova funcione como uma nova praça da cidade, um ponto de encontro — diz.

Segundo Al Kathib, a transição ocorre de forma tranquila, com manutenção da equipe de liderança e dos contratos firmados com lojistas. Sem mudanças bruscas na operação, a estratégia da nova gestão foca na atração de marcas nacionais, sem abrir mão das regionais. Uma das apostas foi a chegada da goiana Milky Moo.

Não há, neste momento, previsão de reformas ou expansão. O superintendente afirma que o empreendimento, com oito anos, ainda é considerado novo e que a prioridade é “fazer o dever de casa”, consolidando a operação após os impactos da pandemia e das enchentes no Estado, antes de qualquer novo investimento estrutural.

— Na prática, nada muda para o cliente e para o lojista. O foco é continuidade, eficiência de gestão e proximidade com quem já está aqui — afirma.

Inaugurado em 2017, o shopping pertenceu até então ao VBI, do Pátria, tem cerca de 23 mil metros quadrados de área locável e reúne aproximadamente 146 lojas. O valor da transação não foi divulgado.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)