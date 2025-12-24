Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

“Fazer o dever de casa”: os planos para o shopping do Interior comprado por investidores mineiros

Gestão manteve equipe e contratos; prioridade, após compra em outubro de 2025, é consolidação da operação 

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS