Falências de empresas gaúchas em 2025 já superam todo o ano passado

O número de falências de empresas gaúchas em 2025 já superou todo o ano passado. Até outubro, foram 75 registros no Rio Grande do Sul, bem acima dos 60 casos de quebra em todo o ano de 2024.

Os motivos que as empresas têm apontado incluem ainda reflexos da pandemia, alta do juro, dificuldade de crédito, além de situações geopolíticas mundiais, como a invasão da Ucrânia pela Rússia. Certamente o tarifaço dos Estados Unidos aparecerá em breve. Além destas, claro, tem as causas específicas de cada segmento ou mesmo da empresa.

As recuperações judiciais certamente passarão também, provavelmente já quando a Junta Comercial disponibilizar os dados de novembro. Até agora, foram 159 neste ano, quase as 163 de 2024.

A recuperação judicial visa dar um fôlego à empresa, suspendendo cobrança de dívidas e corte de serviços, como energia e água. A ideia é manter a operação da empresa enquanto ela negocia dívidas e faz uma reestruturação. Substituiu a antiga concordata.

Recentemente, com alterações de legislação, cooperativas e produtores rurais passaram a ter acesso ao mecanismo. Ambos os setores também enfrentam dificuldades financeiras.

E, por fim, a chamadas "RJs" também ficaram mais populares. As empresas estão mais flexíveis a pedi-la, ao contrário da forte resistência de tempos atrás. O aparato de escritórios de advocacia que atuam na área também aumentou bastante.

