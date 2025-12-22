EUA x Venezuela, frustração UE-Mercosul, dólar, Ibovespa e mais agenda da economia 22.12

Agenda
Interceptação pelos Estados Unidos de navios petroleiros da Venezuela deixa a cotação do petróleo sensível. Ainda assim, o barril do Brent abre a semana a US$ 61, mas afasta redução do preço de combustíveis por agora na Petrobras.
Frustrada a reunião entre União Europeia e Mercosul, realizada no final de semana em Foz do Iguaçu. O acordo comercial acabou não sendo assinado, após Itália ter se oposto também aos termos.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para indicadores da economia.
Sondagem do consumidor de dezembro.
Arrecadação federal em dezembro.
Balança comercial, com dados de exportação e importação.
Pílulas
Dólar subiu 0,12%, para R$ 5,52. Ibovespa subiu 0,35%, aos 158.473 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna