Estradas de água: em que pé estão os R$ 731 milhões para dragar hidrovias do RS

Pauta da coluna nos últimos anos, a manutenção das hidrovias do Rio Grande do Sul está ocorrendo com os R$ 731.389.734,30 do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), constituído pela suspensão do pagamento da dívida com a União. O secretário estadual de Transporte e Logística, Juvir Costella, enviou à coluna uma atualização do serviço. O recurso é destinado, principalmente, às dragagens do canal de acesso ao porto de Rio Grande e aos canais artificiais da Lagoa dos Patos e do Guaíba.

O Lote 1, da dragagem do Canal Itapuã, foi executado pela draga Ivete e já está concluído. Restabeleceu condições mínimas de navegação no trecho entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos, com R$ 8,8 milhões. O Lote 2 - dos canais Leitão, Pedras Brancas, Furadinho e São Gonçalo - teve obras finalizadas em dezembro, com investimento de R$ 60 milhões. Os serviços foram executados pelas dragas Ivete, Belo Monte, Heloísa e Lígia.

Já o Lote 3, da dragagem do Canal da Feitoria, segue avançando. Até novembro, tinha 25% concluído. Usa a draga Mariana e recebe R$ 23 milhões.

No porto de Rio Grande, o Lote 4 prevê dragagem de manutenção do canal de acesso com as dragas Utrecht e Vox Amalia. O contrato prevê remoção de 15 milhões de metros cúbicos de sedimentos, garantindo o calado oficial de 15 metros do Porto Organizado do Rio Grande. Os serviços abrangem toda a extensão do canal de navegação — canal externo, canal interno e canal/berços do Porto Novo — com prazo de execução de 15 meses e valor de R$ 432,29 milhões.

Além destes em execução, a Portos RS terá novos contratos. Os Lotes 5 e 6, que abrangem 11 canais, estão na fase de habilitação das empresas no processo licitatório, contemplando os canais Campista, Junco, Belém, Cristal, Navegantes, Cais Porto Alegre, Foz do Gravataí–Humaitá, Rio das Balsas, Setia, Coroa do Meio e Nascimento. O Lote 7, que incluirá mais quatro canais, será desenvolvido na sequência.

Ao todo, serão dragados 21 canais de navegação interior, além do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, cobrindo as principais rotas hidroviárias do Estado. As hidrovias exigem manutenção constante, o que não era feito há anos. Isso piorou na enchente, provocando encalhe de navios e até o fechamento de empresas.

