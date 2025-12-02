Um estádio de futebol e um prédio antigo de uma concessionária de energia serão os destaques na plataforma de venda de imóveis públicos que a prefeitura de Gravataí lançará na sexta-feira (5). A largada do site terá 54 unidades para comercialização.

Entre elas, estará o estádio do Cerâmica Atlético Clube, antecipa o secretário municipal da Fazenda, Davi Severgnini. A estrutura estará à venda por R$ 16,7 milhões. Aliás, chegou a se tentar fazer um leilão dela em 2019, mas a prefeitura conseguiu suspendê-lo alegando que era propriedade do município. Chamado de estádio Antônio Vieira Ramos, é conhecido como Vieirão. O clube Cerâmica foi fundado em 1950, mas fechou as portas para o futebol profissional em 2014.

— O prédio, porém, ainda precisa de um acordo judicial — diz o secretário.

Já o outro prédio era da RGE e já teve o edital do leilão publicado, por R$ 9,675 milhões. Ocupa uma área de 6,3 mil metros quadrados no bairro Major Benfica.

Gravataí tem, atualmente, 633 imóveis ociosos ou subutilizados. A ideia com a venda é reduzir custos e levantar recursos para investimentos em escolas, unidades de saúde, obras de infraestrutura e outras estruturas públicas. A prefeitura quer arrecadar R$ 50 milhões nesta primeira leva.

