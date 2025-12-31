Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Abandono
"Essa gente não tem alma, não tem coração", diz Melo sobre empresas que deixam fios em postes

Operadoras de telefonia pagam aluguel pelo uso das estruturas, que são da CEEE Equatorial

