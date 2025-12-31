"Essa gente não tem alma, não tem coração", diz Melo sobre empresas que deixam fios em postes

O prefeito Sebastião Melo deu entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ao ser questionado sobre em que pé está a novela da retirada dos fios que se acumulam nos postes de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, mais uma vez, criticou as operadoras de telefonia e internet:

— As empresas telefônicas são sem coração, sem alma. Essa gente não tem alma, não tem coração. E a CEEE (Equatorial) é a dona do poste — disparou na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O prefeito disse que as empresas recorreram da liminar que a prefeitura obteve para que fosse atribuída formalmente a responsabilidade para retirada do material abandonado. Enquanto não avança, a prefeitura segue retirando os fios.

— É uma "operação caseira". Quero agradecer aos 10 funcionários públicos municipais que estão na rua trabalhando enlouquecidamente. Muito obrigado a vocês que, inclusive, hoje estão trabalhando — acrescentou Melo.

Afirmou que esta despesa será cobrada judicial da CEEE Equatorial e das companhias telefônicas.

— Eu sou capitalista, sou empreendedor, defendo a abertura de empresas, admissão de impostos Agora, eu quero empresa boa, que faz o seu papel. Ganha o dinheiro e faz a logística reversa, que é cuidar dos fios com os quais ganharam o dinheiro.

Melo se refere ao fato de que as operadoras de telefonia abandonam os fios que usaram para oferecer o serviço que venderam e receberam por ele. Em outra ocasião, já listou à coluna os nomes: Claro, Oi, Vivo, Unifique, RL, Algar e CleanNet. Ao mesmo tempo, também é um referência à CEEE Equatorial, que aluga os postes às telefônicas e recebe por isso, sem cobrar que os fios sejam retirados ou que os retire o suficiente para evitar os emaranhados que se espalham por Porto Alegre.

Ouça a entrevista na íntegra:

