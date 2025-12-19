Envolvida em caso de evasão fiscal, indústria da Itália fecha fábrica no RS

Acordo firmado na Justiça destinou o dinheiro das vendas dos últimos meses para o pagamento das rescisões. Google Street View / Reprodução

Criada em 1952 na Itália, a fabricante de componentes eletrônicos Giovenzana fechou sua indústria em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. A coluna tenta falar com a empresa, mas os telefones não funcionam mais. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre (Stimepa), Adriano Filippetto diz que foram encerradas diversas unidades pelo mundo após um caso de evasão fiscal envolvendo os sócios. Foi criada uma sede fictícia na Holanda para evitar pagamento de impostos e lucros eram enviados a paraísos fiscais.

– Ainda assim, o fechamento pegou todo mundo de surpresa, até a gerência aqui do Brasil – comenta Filippetto.

Giovenzana chegou a empregar cerca de 120 funcionários. Google Street View / Reprodução

A decisão foi comunicada em junho aos funcionários. Foi firmado um acordo na Justiça para que o dinheiro das vendas seguintes fosse para pagar verbas rescisórias e bônus aos trabalhadores que continuassem na empresa até o fechamento, o que evitou, inclusive, que os valores fossem enviados ao Exterior.

O funcionamento continuou para usar a matéria-prima já comprada. Dos 120 funcionários, restaram apenas 10 nesta finaleira.

Em 2020, a Giovenzana chegou a manifestar interesse em ter uma segunda fábrica em Guaíba. Reuniu-se com autoridades do município e visitou um terreno ao lado do que era da Ford (que, aliás, ainda aguarda o início das obras da fábrica de aviões da Aeromot). Já em 2022, a empresa conseguiu um incentivo de ICMS pelo Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) para instalar uma operação nova na cidade, com a promessa de criar 110 empregos.

Colaborou Diogo Duarte

Coluna Giane Guerra