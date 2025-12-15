Endividamento e inadimplência aumentam entre gaúchos; carnê e cartão lideram

Aumentaram tanto o endividamento quanto a inadimplência das famílias gaúchas. A pesquisa de novembro da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) indicou alta de 84,6% para 85% dos entrevistados que têm dívidas com tomada de crédito — como cartão de crédito, financiamento e empréstimos —, nem incluindo contas de consumo, como água, energia ou telefonia.
Já sobre contas em atraso, o percentual de famílias subiu de 24,5% em outubro para 25,5%. É muito maior, 31,5%, entre aquelas que ganham menos de 10 salários mínimos. Já entre as de renda superior, cai a 5,7%.
Pontos positivos: o percentual de famílias endividadas ainda está abaixo do ano passado e caiu ao menor patamar o percentual daquelas que não têm condições de pagar nada do que devem. Porém, um alerta: o comprometimento da renda das famílias que ganham menos atingiu o maior valor desde novembro de 2019: 29,9%, após subir ao longo de todo o ano de 2025.
Na análise do Sistema Fecomércio-RS, não há um endividamento descontrolado, mas o juro elevado dificulta uma reversão. Para 2026, o consultor da entidade, economista Marcelo Portugal, projeta que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução para renda até R$ 7,35 mil compensarão o comprometimento da renda com bets (apostas esportivas online) e o consignado CLT, com empréstimos com desconto na folha de pagamento. A economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, também faz um alerta: embora bets não apareçam nas opções da pesquisa, elas pegam parte da renda, levando as famílias a aumentarem suas dívidas, como a do cartão de crédito.
Você se considera:
- Muito endividado: 15,6%
- Mais ou menos endividado: 51,9%
- Pouco endividado: 17,6%
- Não tem dívidas: 15%
Tipo de dívida:
- Carnês: 54,1%
- Cartão de Crédito: 52,4%
- Financiamento de carro: 9,3%
- Crédito Pessoal: 5,8%
- Financiamento de casa: 5,1%
- Crédito consignado: 3,1%
- Outras Dívidas: 0,2%
- Cheque Especial: 0%
- Cheque Pré-datado: 0%
Coluna Giane Guerra
Com Isadora Terra e Diogo Duarte