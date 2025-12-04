Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Auditoria da CGU
Empréstimo consignado até para mortos fez INSS bloquear de novo serviços do Agibank

Órgão disse que são "graves" irregularidades e encaminhou o caso à Polícia Federal

