Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Emprego
Notícia

Empresa sueca quer dobrar quadro de funcionários no RS até 2027

Vagas abertas são para a área comercial, com salários de até R$ 8 mil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS