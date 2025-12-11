Empresa sueca quer dobrar quadro de funcionários no RS até 2027

Empresa de segurança privada da Suécia que chegou em 2019 a Porto Alegre, a Verisure quer aumentar de 50 para 100 o seu quadro de funcionários na Capital até 2027. A expansão é motivada por aumento na demanda e pelo desejo de reforçar a presença da marca no Sul.
As vagas abertas são para a área comercial, com salário que varia entre R$ 6 mil a R$ 8 mil, incluindo eventuais comissões. Para se inscrever, é necessário ter ensino médio completo e carteira de motorista ativa. Não precisa ter experiência prévia. As candidaturas podem ser feitas por meio deste site.
A empresa oferece serviços de alarme e câmera de vídeo, além de botão de pânico e até uma cápsula de fumaça, que é ativada quando detectada uma invasão. Sediada no bairro São Geraldo, a filial gaúcha atende comércios e residências na Região Metropolitana. Há planos de instalar uma sede na serra gaúcha, mas a cidade ainda não foi definida.
