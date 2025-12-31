Em um Natal mais ou menos, lojas de Porto Alegre que faturaram mais têm venda online

Queda na venda foi o resultado mais apontado por comerciantes (44%), conforme a pesquisa de balanço de Natal do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Outros 30% conseguiram ao menos repetir o patamar do ano passado, mas apenas 25% tiveram aumento no faturamento com presentes.

Qual o motivo da queda? Os entrevistados apontaram, principalmente, a concorrência com a compra online e falta de dinheiro. Aliás, o pagamento parcelado em várias vezes no cartão de crédito, embora ainda lidere, perdeu espaço para a compra em uma vez no cartão e à vista no débito. O limite, aparentemente, está "esgoelado" com o endividamento e o juro alto.

Já entre os que venderam mais, destaque para o maior movimento de clientes em shoppings. Chamou a atenção ainda que, dos que tiveram resultado positivo, 65% vendem na loja física e online também. Entre os que tiveram queda, 44% usam ambos os canais. Ou seja, oferecer o canal digital ao cliente é um diferencial.

"O site da loja (53% da venda) se consolida na busca por um varejo sem atrito. O consumidor busca a loja física, mas espera uma compra rápida e com baixa interação. O WhatsApp (45%), apesar da queda em relação à 2024, deixou de ser um 'extra' para virar infraestrutura básica. Foi ferramenta de salvação para dias de chuva e para clientes que queriam evitar o deslocamento, mas ainda precisavam de auxílio na compra. Lojas que integraram estoque físico, um site capaz de realizar a venda com qualidade e com um atendimento rápido no WhatsApp conseguiram mitigar as perdas do varejo físico.", diz a análise de Victor Pires, assessor de Relações Governamentais, Pesquisa e Desenvolvimento e Responsável Socioambiental do Sindilojas POA.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)