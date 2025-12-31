Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Diferencial
Análise

Em um Natal mais ou menos, lojas de Porto Alegre que faturaram mais têm venda online

Endividamento deixou o crédito "esgoelado"

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS