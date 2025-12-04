É ruim, mas é bom? PIB fraco provoca recorde na bolsa e faz dólar cair

Além de ter vindo com crescimento baixíssimo de 0,1%, o PIB brasileiro do terceiro trimestre ficou abaixo do esperado. Claramente, o dado confirma o que já se avisava: a economia desaceleraria no decorrer do segundo semestre.

É ruim a economia mais fraca? Sim, mas já era previsto. Juro alto, famílias muito endividadas, tarifaço dos Estados Unidos e pé no freio na economia da China estão entre os motivos.

Só não ocorreu antes porque o mercado de trabalho ainda aquecido segura as pontas e a inflação segue controlada. Em parte, os preços não assustam porque a comida ficou mais barata e porque a economia global retraída não permitiu que o petróleo subisse. A outra parte se deve à política do Banco Central de manter a Selic elevada para atrair dólares, reduzindo a cotação.

Só que o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) começou a reduzir o juro lá, abrindo o espaço esperado para cair a taxa aqui no Brasil também. Este espaço fica ainda maior e consolidado com o enfraquecimento do PIB brasileiro. Ou seja, precisa-se do estímulo do corte da Selic e não há pressão inflacionária de demanda.

Corte no juro ajuda empresas e, portanto, eleva o Ibovespa, o índice da bolsa de valores de São Paulo, que voltou a bater novos recordes após o IBGE divulgar o PIB. Além disso, também atrai dólares para o mercado financeiro, ajudando a fazer com que a cotação caia para menos de R$ 5,30.

Mais opiniões:

Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank:

"Além do PIB mais fraco do que o esperado, a valorização do câmbio passa pela perspectiva de uma melhor relação entre o Trump e o Lula, que resulte em menores barreiras comerciais. DI's (taxas de juros aplicadas por bancos) mais curtos estão caindo nesta quinta-feira (04)."

Economista da Quantitas Asset, João Fernandes:

"Parte da resposta é global, países emergentes estão bem e o Brasil acompanhou, com melhor desempenho. Antecipação de pagamentos de dividendos por parte das empresas brasileiras é um tema relevante para o curto prazo. Querem evitar a tributação deles em 2026, dado que o caixa está disponível para ser pago."

