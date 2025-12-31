Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Acerto de Contas
Notícia

Dólar, Ibovespa, Mega da Virada e mais pílulas da economia 31.12

Confira o que está previsto para o dia

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS