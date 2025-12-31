Dólar, Ibovespa, Mega da Virada e mais pílulas da economia 31.12

Agenda

Ainda dá tempo de concorrer à Mega da Virada 2025. Os apostadores têm até as 20h desta quarta-feira (31). Os jogos podem ser realizados nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Loterias Caixa. Segundo a Caixa Econômica Federal, o funcionamento das lotéricas segue o horário comercial de cada cidade. Fica a critério de cada agência abrir as portas e estender o atendimento. É possível apostar em versões para computador e celular pelos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.