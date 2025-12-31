Dólar, Ibovespa, Mega da Virada e mais pílulas da economia 31.12

Agenda
Dólar recuou 11,17% em 2025 ano e fechou em R$ 5,48. Já o Ibovespa subiu sobe mais de 33,95%.
Não há negociações no mercado financeiro hoje. A bolsa de valores estará fechada. A B3 retoma operações na sexta-feira (2).
Os bancos não terão atendimento presencial hoje. Saiba mais: Das agências ao Pix, como bancos funcionarão na semana do Ano-Novo
Ainda dá tempo de concorrer à Mega da Virada 2025. Os apostadores têm até as 20h desta quarta-feira (31). Os jogos podem ser realizados nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Loterias Caixa. Segundo a Caixa Econômica Federal, o funcionamento das lotéricas segue o horário comercial de cada cidade. Fica a critério de cada agência abrir as portas e estender o atendimento. É possível apostar em versões para computador e celular pelos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.
E sobre as liquidações de Natal: As liquidações pós-Natal estão mais tímidas; por quê?
Pílulas
Dólar caiu 1,47%, para R$ 5,48. Ibovespa subiu 0,40%, aos 161.125 pontos.
