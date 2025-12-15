Dívidas dos gaúchos, prévia do PIB, dólar, Ibovespa e mais agenda da economia 15.12

Agenda

Divulgação da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC). Dados antecipados à coluna, que serão detalhados na Rádio Gaúcha e em GZH: aumentaram tanto o endividamento quanto a inadimplência das famílias gaúchas. A pesquisa de novembro da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) indicou alta de 84,6% para 85% dos entrevistados que têm dívidas com tomada de crédito — como cartão de crédito, financiamento e empréstimos —, nem incluindo contas de consumo, como água, energia ou telefonia. Já sobre contas em atraso, o percentual de famílias subiu de 24,5% em outubro para 25,5%. É muito maior, 31,5%, entre aquelas que ganham menor de 10 salários mínimos. Já entre as de renda superior, cai a 5,7%.

Prévia do PIB: O Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), com dados de outubro. Previsão de retração.

FGV divulga o IGP-10, indicador de inflação do atacado.

Banco Central divulga ainda o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Mercado financeiro: Dólar subiu 0,11%, para R$ 5,41. Ibovespa subiu 0,99%, aos 160.766 pontos.

Na China, as vendas no varejo subiram 1,3% em novembro em relação ao ano anterior, desacelerando em relação ao aumento de 2,9% no mês anterior. A produção industrial cresceu 4,8% em novembro em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados no mês anterior.

O presidente Lula participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil. O evento celebra a abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários.

IBGE divulga o Banco de Dados e Informações Ambientais.

Seminário para debater o PL67/2025, que trata do fim da escala 6x1 e redução de jornada sem redução de salário, na Rua dos Andradas, 1234, em Porto Alegre.

Banco de Alimentos da Ceasa presta contas. O espaço atende mensalmente mais de 25 mil pessoas através das 370 famílias de idosos e 120 entidades comunitárias.

Feira Sabor Gaúcho hoje e amanhã na Assembleia Legislativa.

