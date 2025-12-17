Dívidas de ICMS, petróleo sobe, acordo com UE, dólar, Ibovespa e mais economia 17.12

Agenda
Termina o prazo para adesão ao Refaz Reconstrução II, programa da Receita Estadual para empresas regularizarem dívidas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com desconto de até 95% no juro e na multa. Saiba mais: Quitação de dívida de ICMS com desconto de juro já arrecadou R$ 66 milhões
Petróleo Brent sobe mais de 2% com ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "bloqueio total" da entrada e saída de petroleiros sancionados da Venezuela, enquanto ele designa regime de Maduro como organização terrorista estrangeira, elevando risco geopolítico.
Parlamentares da União Europeia apoiaram controles mais rígidos sobre as importações de produtos agrícolas em um possível acordo comercial com o Mercosul, enquanto Bruxelas tenta convencer os céticos a assinar o maior acordo comercial da história da União Europeia. Havia a expectativa que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajasse para o Brasil no final desta semana para assinar o acordo, alcançado há um ano após 25 anos de negociações com o bloco formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de dezembro do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) e da Intenção de Consumo das Famílias (ICF).
Dirigentes do Federal Reserve (Fed) falam sobre decisão da taxa de juro.
FGV divulga prévia do IGP-M, que deve fechar 2025 com deflação.
Pílulas
Dólar subiu 0,73%, para R$ 5,46. Ibovespa caiu 2,40%, aos 158.578 pontos.
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna