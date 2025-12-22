Dívida com União, reduções no IR, carros chineses, novo hospital e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O mote do pedido que Leite prepara para aumentar o prazo da suspensão da dívida com a União. Entrevista com o governador do RS, Eduardo Leite
- Lei permite atualizar preço dos imóveis no Imposto de Renda; vale a pena? Entrevista com o contador Célio Lewandowski
- Últimos dias para investir na previdência privada e pagar menos Imposto de Renda em 2026. Entrevista com a planjeadora financeira Letícia Camargo
- A "invasão" de Porto Alegre por lojas de carros de montadoras da China. Entrevista com o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Furstenau
- Novo hospital da Região Metropolitana abrirá com blocos cirúrgicos e 21 leitos. Entrevista com o advogado e integrante do conselho da BemMedical Gabriel Salum
- Petroleiros de refinaria no RS aderem à greve, mas Petrobras garante abastecimento. Com Isadora Terra
- Fecha em definitivo padaria do Moinhos de Vento que foi interditada pela Vigilância Sanitária. Com Isadora Terra
- Inspirado em ilha da Grécia, condomínio em Atlântida Sul terá clube à beira-mar e pista de skate. Com Diogo Duarte
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Fernando Bortolin
