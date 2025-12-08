Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Malha Sul
Notícia

"Demoramos para acordar": secretário de Ferrovias de SC defende contrapartidas de Estados e União em leilão

Em entrevista à Gaúcha, Beto Martins mostra descontentamento com a atual concessão, mas está apreensivo com o leilão previsto

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS