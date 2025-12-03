Debate sobre ferrovias, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 03.12

Agenda

As ferrovias, assunto caro à coluna, serão tema do Tá na Mesa da Federasul. O evento foi idealizado pelo presidente, Rodrigo Souza Costa, e o vice-presidente Rafael Goelzer e contou com a ajuda da coluna para articulá-lo. Os convidados são o presidente do Sindicato dos Ferroviários, João Calegari, e o presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga a projeção de vendas e de contratações temporárias no comércio para o Natal de 2025 no Brasil.

Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira (2025)(dados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas das capitais e municípios das capitais)

Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE/RS) completa 77 anos

Pílulas

Dólar caiu 0,52%, para R$ 5,33. Ibovespa subiu 1,56%, aos 161.092 pontos.

