De Europa a ferrovia e novo porto: os bastidores do almoço da indústria

Almoço da Fiergs reuniu industriais e outros empresários para ouvir o presidente da CNI, mas a coluna buscou pautas diferentes.

Em muitos eventos, a coluna acha na plateia pautas mais fortes do que no palco. Foi o caso no INDX, almoço da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), que recebeu o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban. Vamos a alguns assuntos de bastidores.