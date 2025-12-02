De Europa a ferrovia e novo porto: os bastidores do almoço da indústria

Em muitos eventos, a coluna acha na plateia pautas mais fortes do que no palco. Foi o caso no INDX, almoço da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), que recebeu o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban. Vamos a alguns assuntos de bastidores.
- Alban acha que sai mesmo agora, depois de duas décadas, o acordo União Europeia-Mercosul. Entende que o momento geopolítico leva os dois blocos a destravarem o acerto, referindo-se ao tarifaço dos Estados Unidos. É preciso ter certeza de que França não vá recuar, pois os agricultores de lá não querem concorrer com grãos daqui, mais competitivos. O presidente Lula, que está na presidência do Mercosul, já cravou que o acordo de livre comércio será assinado no dia 20.
- Fiergs vê nesta parceria aumento de exportações e importações e de investimentos, maior inserção do Brasil em cadeias globais de produção e mais diversificação econômica (ótimo, aliás). A indústria gaúcha de alimentos, em especial, terá mais acesso ao consumidor europeu, maduro, exigente e de alto poder aquisitivo. Também projeta oportunidades para celulose, fumo, couro, calçados e máquinas agrícolas. Por outro lado, maquinas, equipamentos elétricos e bebidas (como vinho) enfrentarão concorrência europeia, exigindo mais competitividade.
- O presidente Claudio Bier segue na batalha da criação do fundo constitucional para Sul e Sudeste, que amarraria recursos para crédito barato a investimentos, como irrigação. Porém, também já soube, como a coluna, que a votação do projeto na comissão criada no Congresso não sai mais em dezembro. Presidente e relator jogaram para 2026. Que seja um adiamento apenas e não mais um escanteamento.
- O empresário Clóvis Tramontina se mostrou um entusiasta do assunto das ferrovias, que a coluna tem batido quase que diariamente. Chegou a citar a revolução que seria para a logística da Serra caso saísse do papel o porto de Arroio do Sal e que ele tivesse uma ligação por trem.
- O empresário Ruben Bisi, da Marcopolo e integrante da MobiCaxias, aproveitou para dizer à coluna que não há problema de logística para chegada e saída de cargas do porto, rebatendo argumentações contra a liberação da licença pelo Ibama. Ainda vamos aprofundar este assunto por aqui.
- Também teremos que abordar mais a dificuldade das cooperativas rurais de renegociar as dívidas, o que está preocupando o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann. No evento, ele citou à coluna principalmente os números do setor arrozeiro, que sofre com a queda na cotação do grão.
- Da Dália Alimentos, Gilberto Piccinini planejava levar à reunião de diretoria, logo após o almoço, o tema do sucateamento das ferrovias. Sabe que a reconstrução é difícil, mas o trem é muito importante para a indústria da proteína animal.
- Da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari), Angelo Fontana mostrou preocupação com o prazo para assinatura do contrato para construção da Ponte dos Vales, entre Cruzeiro e Estrela. Aguarda informações sobre uma reunião entre governo gaúcho e Tribunal de Contas do Estado (TCE). O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, respondeu à mensagem da coluna ainda durante o evento, dizendo que o assunto está andando e que, por parte do governo, não haverá intercorrências.
- Estava no almoço também Bira Rezler, que assumirá a CIC Caxias do Sul e já avisou que trará a entidade para as discussões econômicas do momento.
- Por fim, confirmados os já noticiados aqui R$ 25 milhões extras da CNI para tirar do papel o Cedra, centro de competências com R$ 60 milhões da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A diretora do Sesi/Senai, Susana Kakuta, informou que será instalado mesmo no prédio que fica na frente da Fiergs. Vale mais do que construir o prédio no estacionamento, como se cogitou.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)