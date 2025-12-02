Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pautas  fortes
Notícia

De Europa a ferrovia e novo porto: os bastidores do almoço da indústria

O palco tratou de conceitos gerais, mas a plateia trouxe à coluna preocupações concretas dos empresários

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS