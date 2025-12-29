Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Organize-se
Notícia

Das agências ao Pix, como bancos funcionarão na semana do Ano-Novo

Veja ainda como fica o pagamento de contas e de tributos

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS