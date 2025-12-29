Das agências ao Pix, como bancos funcionarão na semana do Ano-Novo

Leitores e ouvintes estão um pouco confusos sobre como será o funcionamento dos bancos no Ano-Novo, até porque será diferente do Natal. Então, a coluna esclarece. O atendimento ao público será normal nesta segunda (29) e terça-feira (30).

Já na quarta-feira (31), não haverá expediente bancário nem compensações, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED). Ou seja, nem meio período, como ocorreu na véspera do Natal, no dia 24. Clientes poderão usar as áreas de autoatendimento e os canais digitais dos bancos para transferências e pagamento de contas.

Já na sexta-feira (2), o funcionamento será normal. A exceção é para locais com feriados municipais, alerta a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), locais onde as agências não abrirão.

E o Pix?

O Pix sempre funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados. Portanto, seguirá disponível normalmente, com as restrições usuais normais de valores máximos conforme cada cliente.

Pagamentos

Contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem em 31 de dezembro e 1º de janeiro poderão ser pagas sem acréscimo no dia 2. No caso de tributos, é melhor antecipar para evitar juro e multa, porém a maioria costuma já vir com a data ajustada.

