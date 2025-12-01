Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Acerto de Contas
Notícia

Conta da fraude no INSS, suspensão de projetos em Gramado, Tumelero de novo dono e mais, no Acerto de Contas

Programa de economia da Rádio Gaúcha

