Conta da fraude no INSS, suspensão de projetos em Gramado, Tumelero de novo dono e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Fraude do INSS: quanto saiu do cofre público para ressarcir e quanto se apreendeu de criminosos. Entrevista com Gilberto Waller Junior, presidente do INSS
- Como será o leilão das ferrovias em 2026, que incluirá os trilhos do RS. Entrevista com Leonardo Cezar Ribeiro, secretário Nacional de Transporte Ferroviário
- Turismo pede que prefeitura de Gramado prorrogue suspensão de novos projetos de hotéis e restaurantes. Entrevista com o prefeito de Gramado, Nestor Tissot
- Os planos da empresa gaúcha que comprou a Tumelero, que estava nas mãos de uma gigante francesa. Entrevista com Germano Grings, CEO do Grupo GG10
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Rands - Randoncorp, Nos Leva, Be8, Corsan e Marcopolo
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
