Construtora de SC fará com R$ 40 milhões hotel gaúcho do Hard Rock com "Lego de aço"

Serão usados 55 mil metros quadrados de estruturas de aço pré-moldadas para construir o Residence Clube, hotel dentro do resort do Hard Rock em Gramado. O contrato de R$ 40 milhões para a obra foi fechado com a catarinense Proaço pela Mundo Planalto, empresa de Goiás que tem a licença da marca para este projeto.

O sistema de construção com pré-moldados é chamado de "Lego", pelo encaixe das estruturas prontas. A Proaço também foi a fornecedora do novo estádio do clube Gramadense.

A previsão de entrega da primeira etapa passou para novembro de 2028. O modelo é de multipropriedade, com venda de frações do imóvel. A empresa informa já ter comercializado R$ 1 bilhão. À coluna, ainda em 2024, o CEO da Mundo Planalto, José Roberto Nunes, cogitou até instalar um cassino no hotel caso a atividade venha a ser permitida.

O hotel

O Hard Rock Hotel de Gramado terá 858 apartamentos. O investimento será de R$ 1 bilhão. Ele ficará em uma área de 14 hectares na RS-235 e terá 15 prédios.

