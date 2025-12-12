Condomínio de R$ 115 milhões terá marina e clube de praia com restaurante de Gramado

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Tem mais um empreendimento chegando ao Litoral Norte. Dessa vez, é o Brávia Marina & Beach Club, que será construído pela AMIS Incorporadora & Urbanizadora com investimento de R$ 115 milhões. O projeto é dividido em duas áreas: o condomínio, às margens do rio Tramandaí, em Maquiné, e o clube de lazer, em Xangri-lá. Por enquanto, não há imagens dos projetos.

O loteamento terá 450 terrenos, sendo 70% em área navegável. Os preços vão de R$ 600 mil a R$ 1,5 milhão. A estimativa de valor geral de vendas (VGV) é de R$ 410 milhões. A estrutura residencial contará com praia artificial, píer flutuante, passarela à beira-rio, atracadouro, heliponto e quadras esportivas. A marina já existia no local e será integrada à estrutura, mas só vai pagar pela operação o morador que utilizá-la. Já as casas deverão seguir padrão mínimo de 150 metros quadrados.

— O litoral tem uma pegada diferente. É a segunda residência para a maioria das pessoas, então não adianta colocar um nível muito alto de construção, já que para a maioria não faz sentido ter uma segunda casa tão nobre — afirmou César Araújo Faria, presidente da incorporadora.

O clube de praia, instalado na orla de Atlântida, terá restaurante da Casa Lugano, spa, berçário e piscinas adulta e infantil. Também oferecerá serviço de praia, com guarda-sóis e tendas. O tema já rendeu polêmica em verões anteriores, quando condomínios ocuparam a faixa de areia com estruturas sem uso. Hoje, um decreto municipal limita cada condomínio a instalar cinco itens de cada tipo.

As obras começam ainda em dezembro, com conclusão prevista em 36 meses. A expectativa é gerar cerca de 1,6 mil empregos diretos e indiretos.

