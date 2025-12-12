Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dividido em duas cidades
Notícia

Condomínio de R$ 115 milhões terá marina e clube de praia com restaurante de Gramado

Empreendimento prevê 450 terrenos em Maquiné e clube de praia em Xangri-lá; obras começam em dezembro

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS