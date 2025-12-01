Concessionária terá que repor trilhos que levou de ferrovias do RS para SC

Malha ferroviária gaúcha encolheu 75% desde 1997. Aventureiros TPS / Divulgação

Concessionária da Malha Sul, a Rumo terá que repor os trilhos e demais peças retirados das ferrovias gaúchas. A afirmação foi enviada por nota à coluna pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a agência reguladora, isso já foi comunicado à empresa. A recomposição terá que ocorrer conforme “determinações estabelecidas”, que não foram informadas e a coluna pediu mais detalhes.

É importante ter um prazo e que seja curto, pois a ideia do governo federal é fazer road shows para apresentar a concessão às empresas, com leilão previsto para dezembro de 2026. O estado das ferrovias é essencial para atrair interessados na disputa. Eles também não terão segurança de que a Rumo irá realmente repor o que levou daqui para Santa Catarina, assim como os demais envolvidos não têm esta certeza.

+GIANE GUERRA Ferrovias do Sul entrarão no plano de concessão federal em 2026

Desencontro

As falas sobre a retirada dos trilhos mostram um imenso ruído entre concessionária, governo e ANTT. Um ofício da ANTT de agosto, ao qual a coluna teve acesso, permitia o envio dos trilhos gaúchos para outros Estados da Malha Sul. Na semana passada, ao Gaúcha Atualidade, o secretário Nacional de Transportes Ferroviários, Leonardo Cezar Ribeiro, afirmou que um ofício da agência autorizava deslocamento das peças somente dentro do Rio Grande do Sul. A Rumo negou ter recebido tal documento.

Questionada, a ANTT respondeu, também por nota, que autorizou "de forma temporária e pontual" a realocação de trilhos para outros Estados do Sul, enquanto "aguardava a definição do Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério dos Transportes". As decisões deste grupo saíram na semana passada.

Só que os trilhos já foram enviados. A Rumo informa que concluiu o trabalho de retirada do Rio Grande do Sul antes deste "GT" finalizar seus apontamentos e de terminar o prazo do ofício do Ministério Público Federal (MPF) determinando a suspensão do desmantelamento.

A dúvida agora é se voltarão. A concessão termina em fevereiro de 2027.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)