Comprada por catarinense, empresa do RS de canais de denúncia abrirá 40 empregos

A aquisição da Contato Seguro é parte de um plano de expansão impulsionado por aporte de R$ 640 milhões. Starian / Divulgação

Após ser comprada por empresa de tecnologia de Florianópolis (SC), a Contato Seguro, de Porto Alegre, projeta aumentar o quadro de funcionários, com a abertura de 40 vagas. Atualmente, emprega 300 pessoas. O fundador Diego Galvão assegura que o escritório continuará na capital gaúcha.

— O aumento do quadro de funcionários já está no orçamento do ano que vem. Serão vagas para todas as posições, desde a área comercial até suporte, de programadores e desenvolvedores — listou o executivo.

Adquirida pela Starian, a Contato Seguro vende softwares de canal de denúncias para outras empresas. O serviço serve para que funcionários informem, anonimamente, casos de assédio, discriminação ou fraude.

O valor da compra não foi informado, mas entra nos R$ 640 milhões da Starian para expansão, bancados por um fundo de investimento. A empresa quer diversificar portfólio de sistemas para atender mais setores da economia, diz o diretor-executivo Alex Anton.

– Temos três verticais principais: construção civil; inteligência jurídica; e eficiência e produtividade. Com a Contato Seguro, entramos em governança e compliance – diz o executivo, acrescentando que a negociação foi "amor à primeira vista".

Fundada em 2008, a Contato Seguro foi inspirada em empresas dos Estados Unidos e da Europa. A sede fica na Avenida Carlos Gomes. Tem 3 mil clientes, como Marcopolo, Panvel e Cyrela.

* Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: recuperação judicial de R$ 1 bilhão, dívida de 30 anos com funcionários e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)