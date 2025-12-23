Como será o terminal de R$ 1,5 bi de gigante chilena em porto do RS; veja imagens

Assunto que a coluna vem acompanhando nos últimos dias com a expectativa da assinatura do contrato de concessão em breve, o terminal de R$ 1,5 bilhão que a CMPC pretende ter no porto de Rio Grande levou à constituição de uma joint venture da gigante chilena com a empresa Neltume Ports, também do Chile. O Terminal Rio Grande do Sul, claro, terá foco em celulose.

O projeto prevê a construção de dois "berços" (espaços específicos) de atracação para navios, dois para barcaças e um armazém com capacidade de 194 mil toneladas de celulose. Na obra, serão 1,2 mil empregos. Na fase operacional, o terminal deverá criar cerca de 450 empregos diretos e mais de 2,1 mil indiretos, incluindo trabalhadores avulsos e caminhoneiros.

Lembrando que o projeto também contempla um repasse de R$ 142,7 milhões para execução da dragagem de aprofundamento do canal de acesso e da chamada Bacia de Evolução do Porto Novo. Isso vai beneficiar todas as cargas operadas nessa área portuária, explica o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: gigante das farmácias, esperança para usina em Rio Grande e um shopping a céu aberto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)