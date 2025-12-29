Giane Guerra

Prévia do PIB
Com tombo da indústria, economia do RS iniciou com forte recuo o último trimestre

Indicador do Banco Central reflete quedas na indústria, no varejo e nos serviços

