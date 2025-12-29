Com tombo da indústria, economia do RS iniciou com forte recuo o último trimestre

Setores de celulose, papel e produtos de papel e derivados de petróleo influenciaram o setor ruim. Porthus Junior / Agencia RBS

Após um bom terceiro trimestre, a economia gaúcha caiu com força em outubro sobre setembro. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) começou o último trimestre com recuo mensal de 2,2%, já com ajuste sazonal.

O indicador é calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB. O patamar de outubro ficou em 107,83 pontos, devolvendo o crescimento dos dois meses anteriores e caindo a patamar semelhante ao de julho.

Indústria

Após um salto, a produção industrial de outubro despencou 5,7%, a maior queda do país. Alimentos e máquinas ajudaram no resultado. Setores de celulose, papel e produtos de papel e derivados de petróleo influenciaram, explica Bernardo Almeida, analista da pesquisa do IBGE.

Comércio

O varejo gaúcho também recuou no mês, com vendas 1,2% menor. Considerando veículos, atacado de alimentos e materiais de construção, a queda foi mais intensa, de 2,6%.

Serviços

Por fim, o volume de serviços recuou 2,9%. Desagregado pelo IBGE, o turismo avançou 4,5%, na segunda alta consecutiva. Ainda assim, fica 15% abaixo de abril de 2024, antes da enchente e ponto mais alto da série histórica.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)