Com tombo da indústria, economia do RS iniciou com forte recuo o último trimestre

Após um bom terceiro trimestre, a economia gaúcha caiu com força em outubro sobre setembro. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) começou o último trimestre com recuo mensal de 2,2%, já com ajuste sazonal.
O indicador é calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB. O patamar de outubro ficou em 107,83 pontos, devolvendo o crescimento dos dois meses anteriores e caindo a patamar semelhante ao de julho.
Indústria
Após um salto, a produção industrial de outubro despencou 5,7%, a maior queda do país. Alimentos e máquinas ajudaram no resultado. Setores de celulose, papel e produtos de papel e derivados de petróleo influenciaram, explica Bernardo Almeida, analista da pesquisa do IBGE.
Comércio
O varejo gaúcho também recuou no mês, com vendas 1,2% menor. Considerando veículos, atacado de alimentos e materiais de construção, a queda foi mais intensa, de 2,6%.
Serviços
Por fim, o volume de serviços recuou 2,9%. Desagregado pelo IBGE, o turismo avançou 4,5%, na segunda alta consecutiva. Ainda assim, fica 15% abaixo de abril de 2024, antes da enchente e ponto mais alto da série histórica.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)