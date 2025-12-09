Com novo app, médicos do São Lucas passam a receber alertas clínicos dos pacientes à distância

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Desde o fim de outubro, médicos do Hospital São Lucas da PUCRS passaram a acessar o prontuário dos pacientes diretamente pelos celulares e tablets. A mudança veio com a adoção do aplicativo Medic MV, que concentra consultas a exames e permite que o médico acompanhe os sinais vitais do paciente, mesmo à distância.

O sistema substitui a plataforma H-Med, usada até então. Segundo o diretor-geral do hospital, Evandro Luis Moraes, a versão anterior era mais limitada. Agora, os médicos possuem recursos como alertas imediatos quando exames apontam alterações graves e a visualização de gráficos que auxiliam na conversa com o paciente. Há também lembretes configuráveis sobre ciclos de tratamento e revisões que podem ser recebidos nos relógios digitais. Cerca de 480 médicos já utilizam a ferramenta, o que equivale a metade do corpo clínico.

— A nossa intenção é fazer com que a jornada do paciente se torne mais segura, simplificada e rápida pela transformação digital. Facilita também a vida do paciente quando o médico dele está muito mais conectado às suas rotinas —afirmou.

Tem mais projetos por vir seguindo essa mesma linha, conforme o diretor. A ideia é que, até o final de dezembro, os pacientes também tenham um aplicativo para agendar consultas e acessar resultados de exames.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: recuperação judicial de R$ 1 bilhão, dívida de 30 anos com funcionários e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)