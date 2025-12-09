Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Na palma da mão


Com novo app, médicos do São Lucas passam a receber alertas clínicos dos pacientes à distância

Ferramenta foi adotada pelo hospital da PUCRS no final de outubro

Isadora Terra

