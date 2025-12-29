Com 200 lojas no país, sorveteria abre empregos com escala 5x2 em Porto Alegre

Loja da sorveteria Bacio di Latte na Avenida Nilo Peçanha é uma das que estão com postos de trabalho abertos. Allgayer Engenharia / Divulgação

Com mais de 200 lojas pelo Brasil e outras 16 nos Estados Unidos, a sorveteria Bacio di Latte está com vagas de emprego em várias cidades, incluindo Porto Alegre. O que chama a atenção é a empresa usar como atrativo a escala 5x2, ou seja, cinco dias de trabalho com dois consecutivos de folga na semana.

Na capital gaúcha, precisa de atendentes (jornada das 12h42min às 22h28min) e auxiliar de sorveteiro (das 8h às 17h48 min). As vagas são nas lojas da Avenida Nilo Peçanha (noticiada aqui pela coluna), Rua Padre Chagas, BarraShoppingSul, Praia de Belas e Iguatemi.

O salário não é informado, mas há benefícios como bônus por metas, academia, plano de saúde e parceria com Sesc e instituições de ensino. É preciso ter mais de 18 anos e Ensino Médio em curso ou concluído. Para se candidatar: 11.97671-8299 e vagas@bdil.com.br.

5x2

A jornada de trabalho 5x2 está na pauta de discussões do país desde que a 6x1 passou a ser criticada após mobilização turbinada pelas redes sociais. Recentemente, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto que garante os dois dias seguidos de descanso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Agora, o presidente Lula anunciou até que os terceirizados do Palácio do Planalto terão esta escala.

