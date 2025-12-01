China com pé no freio, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 1º.12

Agenda
A atividade industrial da China encolheu pelo oitavo mês consecutivo em novembro, com o PMI industrial registrando 49,2 pontos, abaixo dos 50 que separam crescimento de contração. O setor de serviços também desacelerou. O cenário pressiona as autoridades chinesas a decidir entre avançar com reformas estruturais ou implementar mais estímulos para impulsionar a demanda interna.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Inflação do consumidor, sai o IPC-S da FGV.
Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo palestra no XP Fórum Político & Macro 2025, em São Paulo.
Nos Estados Unidos, saem PMI industrial e ISM de manufatura.
Entre empresas, destaque para Petrobras anunciando distribuição de excedente de caixa.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu bandeira amarela para dezembro.
Pílulas
Dólar caiu 0,31%, para R$ 5,33. Ibovespa subiu 0,45%, aos 159.072 pontos.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
