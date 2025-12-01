China com pé no freio, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 1º.12

Agenda

A atividade industrial da China encolheu pelo oitavo mês consecutivo em novembro, com o PMI industrial registrando 49,2 pontos, abaixo dos 50 que separam crescimento de contração. O setor de serviços também desacelerou. O cenário pressiona as autoridades chinesas a decidir entre avançar com reformas estruturais ou implementar mais estímulos para impulsionar a demanda interna.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Inflação do consumidor, sai o IPC-S da FGV.

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo palestra no XP Fórum Político & Macro 2025, em São Paulo.

Nos Estados Unidos, saem PMI industrial e ISM de manufatura.

Entre empresas, destaque para Petrobras anunciando distribuição de excedente de caixa.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu bandeira amarela para dezembro.

Pílulas

Dólar caiu 0,31%, para R$ 5,33. Ibovespa subiu 0,45%, aos 159.072 pontos.

