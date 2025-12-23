Celeiro do RS quer entrar no leilão das ferrovias

No Rio Grande do Sul, após a cheia, a malha ferroviária que funciona caiu de 1,68 mil para apenas 921 quilômetros. Antonio Valiente / Agencia RBS

Procurador do Ministério Público Federal, Osmar Veronese torce para que Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo e Santa Rosa entrem na proposta da concessão da Malha Sul, para se ter ferrovia no Noroeste, celeiro do Estado. Secretário-adjunto de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, Clóvis Magalhães responde que o trecho está no radar para se projetar ferrovias curtas que atendam com segurança e viabilidade trechos adicionais.

Leia aqui tudo o que a coluna tem publicado sobre ferrovias. O leilão está previsto para o final de 2026. O contrato com a Rumo termina em 2027.

