Celeiro do RS quer entrar no leilão das ferrovias

Procurador do Ministério Público Federal, Osmar Veronese torce para que Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo e Santa Rosa entrem na proposta da concessão da Malha Sul, para se ter ferrovia no Noroeste, celeiro do Estado. Secretário-adjunto de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, Clóvis Magalhães responde que o trecho está no radar para se projetar ferrovias curtas que atendam com segurança e viabilidade trechos adicionais.
Leia aqui tudo o que a coluna tem publicado sobre ferrovias. O leilão está previsto para o final de 2026. O contrato com a Rumo termina em 2027.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)