Bets culpam juro bancário e cartão de crédito por endividamento das famílias

No texto, empresas de bets afirmam que o mercado clandestino tem 51% das apostas.

Ao rebater a mobilização que o Bloco Empresarial Gaúcho está criando, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) culpa juros bancários e cartão de crédito pelo endividamento da população. Diz que não são as bets (apostas online), como apontam as entidades que integram o movimento e representam setores que vão de varejo a contadores e transportadores de cargas.

"Mercado clandestino e cartão de crédito, não bets, ameaçam consumidor. O IBJR contesta as declarações feitas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e pelas entidades empresariais do Bloco Empresarial Gaúcho, sem qualquer embasamento em pesquisas ou mesmo apresentação de números.", diz o manifesto enviado em contraponto à coluna, citando pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) que aponta que o cartão de crédito é a principal origem da dívida dos brasileiros.

Ainda no texto, detalha que o mercado clandestino tem 51% das apostas. Nele, não há limites de tempo e depósito ou proibição de uso de cartões de crédito: "Ignorar esse fato e propagar discursos alarmistas enfraquece o combate às plataformas ilegais e prejudica a sociedade.", encerra.

Mobilização

Enquanto isso, o movimento do Bloco Empresarial Gaúcho cresce. O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, contou à coluna que recebeu a adesão de entidades de mais oito Estados. Já tinha de Santa Catarina e do Paraná. Nesta semana, os presidentes das entidades começarão a publicar vídeos nas redes sociais para pressionar por maior tributação e restrição de publicidade e bets, sob o argumento de danos à renda e saúde de consumidores e funcionários.

Relembre a notícia do manifesto (e veja o documento atualizado abaixo): Bloco empresarial gaúcho pede restrições a bets com apoio de entidades de SC e PR

Presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa disse que houve adesão de entidades de mais oito Estados.

