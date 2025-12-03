Banrisul bateu recorde de Pix na Black Friday

De acordo com o presidente Fernando Lemos, a média do Banrisul é de 850 mil Pix por dia. Banrisul / Divulgação

O Banrisul registrou mais de 2,3 milhões de operações de Pix na Black Friday, liquidação realizada na sexta-feira passada (28). Foi uma movimentação recorde para um dia. O pico do dia foi por volta das 18h, quando o banco registrou cerca de 2,8 mil pagamentos por minuto.

— Nossa média é de 850 mil Pix por dia — diz o presidente, Fernando Lemos.

O Banco Central já havia apontado recorde de Pix na Black Friday. Foram 297,4 milhões de operações no dia no país.

