Banco Master na PF, desconto máximo do IPVA, dólar, Ibovespa e mais economia 30.12

Polícia Federal colhe depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, Ailton de Aquino Santos. Se houver divergências relevantes, poderá ser marcada uma acareação.

Termina prazo para aproveitar o desconto máximo do IPVA. Saiba mais: Motoristas do RS ainda podem pagar taxa de licenciamento de 2026 e evitar reajuste

Bancos funcionam normalmente hoje: Das agências ao Pix, como bancos funcionarão na semana do Ano-Novo

Caged: dados de emprego com carteira assinada em novembro, divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Dados da dívida pública.

Sondagem da confiança do setor de serviços.

Ata do Fomc, com previsões do Federal Reserve (FED, banco central norte-americano) sobre a taxa de juro.

Dólar subiu 0,48%, para R$ 5,57. Ibovespa caiu 0,25%, aos 160.490 pontos.

