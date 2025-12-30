Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

As liquidações pós-Natal estão mais tímidas; por quê?

E nos supermercados, o destaque são as aves natalinas 

