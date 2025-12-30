As liquidações pós-Natal estão mais tímidas; por quê?

Carlos Klein, da diretoria do Sindilojas e da CDL Porto Alegre. Jefferson Botega / Divulgação

As liquidações pós-Natal estão mais tímidas, tanto nas lojas físicas quanto na internet. A coluna já tinha percebido isso nos últimos anos, mas a tendência é ainda maior para este ano, avisa Carlos Klein, varejista de confecções e integrante da diretoria do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas) e da CDL.

O empresário cita dois motivos. Um, de longo prazo e que vai continuar, é o fato de que a tecnologia tem ajudado os lojistas a planejarem suas compras. Softwares apontam quantidades e produtos que os clientes vão comprar. Sobra menos para queimar depois com preço baixo.

— As margens já são apertadas…

Há, ainda, um fator do momento. O juro alto faz o lojista evitar estoque, inclusive porque o próprio consumidor compra menos.

— Ainda assim, promoções servirão para atrair quem fica na Capital no verão e também para captar os argentinos, que foram essenciais para as vendas de janeiro e fevereiro de 2025 — acrescenta Klein.

Ações como bônus e cashback (dinheiro de volta automaticamente ou na compra seguinte) estão entre as apostas de lojas e shoppings no momento.

No súper

O verão inteiro é alta temporada de vendas nos supermercados. Então, liquidação agora só mesmo das aves natalinas, que não são consumidas no Ano-Novo. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Junior, diz que as lojas fazem a promoção destes itens para colocar dinheiro em caixa e para liberar espaço na área de congelados.

Lindonor Peruzzo Junior, presidente da Agas. Grupo Peruzzo / Divulgação

